Мясников назвал главное достоинство украинской кухни

https://static.news.ru/photo/e712b314-8efe-11eb-9d8b-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Украинская кухня достойна того, чтобы позаимствовать некоторые блюда. Впрочем, к этому следует относиться с осторожностью: некоторые изыски подразумевают «не очень полезные вещи», считает заслуженный врач города Москвы и телеведущий Александр Мясников.

Из того, что не полезно, он назвал большое количество жиров, жирной и мучной пищи, а также много мяса и калорийных продуктов. При этом, по словам Мясникова, в рацион украинцев зачастую входит много овощей и фруктов, которыми богата эта страна.

Что украинцу съесть полкило овощей, полкило фруктов? Он может это сделать между первым и вторым завтраком. У него на первый завтрак борщ с пампушками, а на второй завтрак борщ с холодцом и галушками. А вот посередине овощи-фрукты по килограмму, этого он даже не считает, — рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что позаимствовать из украинской кухни можно было бы большое количество растительной пищи, однако от плотных и высококалорийных блюд он всё-таки рекомендовал отказаться.

Ранее Мясников посоветовал тем, кто пытается похудеть, ограничить потребление мандаринов и пакетированных соков. Как писал NEWS.ru, далеко не все люди, мечтающие сбросить лишние килограммы и соблюдающие различные диеты, догадываются о том, что сводят свои старания на нет.