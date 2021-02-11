Мясников назвал факторы риска для инфаркта и инсульта

https://static.news.ru/photo/e243220c-6ce8-11eb-9de5-96000091f725_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Теледоктор Александр Мясников назвал главные факторы риска для развития инсульта и инфаркта, а также сердечно-сосудистых болезней. По его словам, ими являются избыточный вес, диабет, повышение сахара и жирового обмена.

Врач в эфире телеканала «Россия 1» также подчеркнул , что ожирение считается вторым после курения фактором риска для онкологических заболеваний. Дело в том, что лишний вес приводит к «лежащей в основе рака» нечувствительности к инсулину.

В настоящее время почти 40% населения Земли, а это 2,6 млрд человек, страдают от избыточной массы тела и ожирения, отметил Мясников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач-невролог Аминат Долова назвала признаки «тихого инсульта», который не всегда проходит бессимптомно. По её словам, указывать на такое состояние могут следующие признаки: внезапно появившееся головокружение, нарушение походки или зрения, развитие косоглазия, потеря чёткости речи, ощущение онемения.