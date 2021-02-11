Мясников назвал факторы риска для инфаркта и инсульта

Теледоктор Александр Мясников назвал главные факторы риска для развития инсульта и инфаркта, а также сердечно-сосудистых болезней. По его словам, ими являются избыточный вес, диабет, повышение сахара и жирового обмена.
Врач в эфире телеканала «Россия 1» также
В настоящее время почти 40% населения Земли, а это 2,6 млрд человек, страдают от избыточной массы тела и ожирения, отметил Мясников.
Ранее NEWS.ru сообщал, что врач-невролог Аминат Долова назвала признаки «тихого инсульта», который не всегда проходит бессимптомно. По её словам, указывать на такое состояние могут следующие признаки: внезапно появившееся головокружение, нарушение походки или зрения, развитие косоглазия, потеря чёткости речи, ощущение онемения.