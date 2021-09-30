Мясников назвал две привычки, разрушающие поджелудочную железу

Причинами воспаления поджелудочной железы часто являются алкоголь и курение. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам врача, одной из частых причин острого панкреатита является злоупотребление алкоголем.

Когда омертвевает часть поджелудочной железы, отказывают все органы. Пациенты. умирают от мультисистемной недостаточности, когда перестают работать почки, не держит сердце, лёгкие. Это страшно, — подчеркнул Мясников.

При этом к хроническому панкреатиту может привести употребление крепкого алкоголя по 200 граммов пять раз в неделю. Ещё одна частая причина проблем с поджелудочной — курение. Оно ведёт к хроническому панкреатиту.

Из других частых причин — курение. Причина не столько острого, сколько хронического. Она потенцирует алкоголь. Кто регулярно выпивает и ещё при этом курит, у них чаще панкреатит, причём в дозозависимой пропорции, — пояснил медик.

Также, по словам Мясникова, поджелудочную железу «убивают» камни желчного пузыря, вирусные инфекции, генетическая предрасположенность, повышенный уровень триглицеридов и приём ряда лекарственных препаратов.

Ранее доктор Мясников рассказал об опасности нитроглицерина при инфаркте.