16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Мясников назвал две привычки, разрушающие поджелудочную железу

06:43, 01 октября 2021
Мясников назвал две привычки, разрушающие поджелудочную железу Александр Мясников Фото: Dmitry Rozhkov/wikipedia.org/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Причинами воспаления поджелудочной железы часто являются алкоголь и курение. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам врача, одной из частых причин острого панкреатита является злоупотребление алкоголем.

Когда омертвевает часть поджелудочной железы, отказывают все органы. Пациенты. умирают от мультисистемной недостаточности, когда перестают работать почки, не держит сердце, лёгкие. Это страшно, — подчеркнул Мясников.

При этом к хроническому панкреатиту может привести употребление крепкого алкоголя по 200 граммов пять раз в неделю. Ещё одна частая причина проблем с поджелудочной — курение. Оно ведёт к хроническому панкреатиту.

Из других частых причин — курение. Причина не столько острого, сколько хронического. Она потенцирует алкоголь. Кто регулярно выпивает и ещё при этом курит, у них чаще панкреатит, причём в дозозависимой пропорции, — пояснил медик.

Также, по словам Мясникова, поджелудочную железу «убивают» камни желчного пузыря, вирусные инфекции, генетическая предрасположенность, повышенный уровень триглицеридов и приём ряда лекарственных препаратов.

Ранее доктор Мясников рассказал об опасности нитроглицерина при инфаркте.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео