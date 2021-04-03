Мясников назвал два основных показания к вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/9b4b2b98-954b-11eb-a13f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В первую очередь прививку от коронавируса надо делать россиянам старше 65 лет и людям с хроническими болезнями. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

В первую очередь защита нужна тем, кто в ней особенно нуждается! От ковида в 99,99 процента (случаев. — NEWS.ru) умирают пожилые люди с хроническими болезнями. Им ли бояться боли в месте укола и незначительного повышения температуры? — написал медик в Telegram-канале.

Мясников напомнил о хронических заболеваниях, опасных при коронавирусе. Среди них он назвал диабет, ожирение, гепатит.

По его словам, вакцина не вызывает обострения хронических заболеваний. При этом редкие осложнения, как правило, относят к аллергическим реакциям и неожиданным проявлениям.

Как ранее передавал NEWS.ru, доктор ответил на часто задаваемые вопросы о третьей волне коронавируса. По его мнению, от COVID-19 ограничения не помогают.

Мясников заявил, что коронавирус останется с человечеством навсегда. Для всех коронавирусов характерно течение волнами, новый не является исключением. Соответственно, третья волна, которая началась в Европе, была предсказуемой. При этом ясно, что и до России она докатится.