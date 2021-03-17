Мясников назвал болезни, которые снижают эффективность вакцины от COVID

https://static.news.ru/photo/9b837748-8711-11eb-bc8a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил болезни, которые снижают эффективность вакцины против новой коронавирусной инфекции. Специалист подчеркнул, что для людей с хроническими заболеваниями и онкологией препарат не будет столь эффективен, как для полностью здоровых людей.

Больные с хроническими заболеваниями, с онкологией — у них мы не можем ожидать 90-процентный эффект от вакцины, но даже если будет 50% — это уже хорошо, — сказал медик в эфире «Соловьёв. Live».

Эксперт добавил, что шансы выжить при коронавирусе у онкологического больного практически равны нулю. Дело в том, что при раковом заболевании иммунитет практически утрачивает свои защитные свойства, из-за чего другие болезни способны уничтожить человека. Мясников уточнил, что химиотерапия также понижает эффективность вакцины до 20%, однако всё равно сохраняется шанс выжить.

Ранее NEWS.ru писал, что ни один летальный исход после вакцинации от коронавируса «Спутником V» не был до сих пор зарегистрирован в России. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург.

По его словам, независимые эксперты из разных стран также отметили отсутствие серьёзных побочных эффектов от российской вакцины. В данный момент произведено уже более 10 млн доз «Спутника V», сообщил Гинцбург.