Мясников: наушники наносят вред здоровью

https://static.news.ru/photo/c42e5880-325b-11eb-a38a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Наушники наносят серьёзный вред здоровью тех, кто ими пользуется. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Врач рассказал, что после использования этого девайса на протяжении трёх-четырёх лет слух начинает ухудшаться. По его словам, к 50 годам серьёзное ухудшение наблюдается у 25% населения развитых стран.

Не бывает безопасных наушников, — цитирует его РИА Новости.

Впрочем, Мясников добавил, что накладные наушники наносят меньше вреда здоровью, чем вкладные. Он также привёл цифры, доказывающие вред от наушников. Так, безопасная громкость оценена им в 80 децибел. В наушниках же может быть и 100, и 120 децибел.

Врач добавил, что критерием громкости может служить способность человека слышать собственный голос и тех, кто к нему обращается. Если такой возможности нет, то громкость необходимо снизить.

Как писал NEWS.ru, ранее Мясников призвал россиян не отказываться от приёма гостей в Новый год. Он напомнил, что народные, национальные и религиозные праздники — это то, что объединяет людей, и если их убрать, то нация «рассыпется».