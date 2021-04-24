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Мясников дал советы больным гипертонией

22:44, 24 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доктор Мясников посоветовал ограничить больным гипертонией потребление воды и соли. Рекомендации теледоктор дал в эфире телеканала «Россия 1».

Любому гипертонику надо ограничить воду, — посоветовал врач.

Также Александр Мясников посоветовал гипертоникам снизить потребление соли до двух граммов в сутки. Дело в том, что нужное количество соли организм получает уже из продуктов.

Мясников обратил особое внимание на то, что показатели 130 на 90 уже являются признаком гипертонии.

Как сообщалось ранее, врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, какая рыба может навредить здоровью. По его словам, чем крупнее рыба, тем она опаснее, так как с размерами увеличивается вероятность наличия ртути.

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