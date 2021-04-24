Мясников дал советы больным гипертонией

https://static.news.ru/photo/46669996-a536-11eb-a5cb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доктор Мясников посоветовал ограничить больным гипертонией потребление воды и соли. Рекомендации теледоктор дал в эфире телеканала «Россия 1».

Любому гипертонику надо ограничить воду, — посоветовал врач.

Также Александр Мясников посоветовал гипертоникам снизить потребление соли до двух граммов в сутки. Дело в том, что нужное количество соли организм получает уже из продуктов.

Мясников обратил особое внимание на то, что показатели 130 на 90 уже являются признаком гипертонии.

Как сообщалось ранее, врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, какая рыба может навредить здоровью. По его словам, чем крупнее рыба, тем она опаснее, так как с размерами увеличивается вероятность наличия ртути.