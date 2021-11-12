Мясников дал неожиданный совет опасающимся вакцинации россиянам

Врач и телеведущий Александр Мясников дал неожиданный совет россиянам, которые боятся вакцинации от коронавируса. Он призвал граждан «включить мозг». По его словам, они не должны слушать некомпетентных людей, которые говорят об опасности препаратов. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

У меня только один совет тем, кто боится: включить мозг, не слушать идиотов, антипрививочников, провокаторов и истериков, — отметил эксперт.

Доктор назвал поведение людей, отказывающихся от вакцинации, нелогичным, ведь речь идёт о личной безопасности.

Ранее стало известно, что в России зарегистрирован первый инъекционный препарат для лечения COVID-19 — «Арепливир». Предполагается, что он начнёт поступать в стационары, где лечат больных коронавирусом, до конца года.

В настоящее время одобрение Минздрава для лечения от коронавирусной инфекции получили четыре отечественных препарата. Это «Авифавир», «Коронавир», «Арепливир» и «Илсира». Последнее лекарство рекомендовали использовать при лечении пациентов с тяжёлой формой COVID-19.