Мясников: без холестерина мы бы сразу умерли

https://static.news.ru/photo/c29b2be0-83e8-11eb-b75e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников разъяснил, что холестерин жизненно необходим организму, без него невозможна одна из важнейших функций.

По словам специалиста, холестерин является основой для всех стероидных гормонов, включая половые. Кроме того, он входит в состав клеточных мембран.

На самом деле без холестерина мы бы умерли в ту же минуту. А если даже допустить, что мы бы выжили, мы бы точно не размножались, — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

При этом он добавил, что чрезмерно высокий уровень холестерина наносит организму вред, как и переизбыток какого-либо другого вещества.

Ранее NEWS.ru писал, что американские медики рассказали, по каким признакам можно распознать повышенный уровень холестерина. Сигналами могут служить появление на радужке глаз светло-серых кругов, а также образование доброкачественных образований — липом, которые формируются под кожей из жировых клеток. Специалисты подчеркнули, что при наличии указанных признаков следует обратиться к врачу, поскольку точный диагноз может быть поставлен только на основе результатов анализов.