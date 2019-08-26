https://static.news.ru/photo/a9c91ca8-c7e2-11e9-9862-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Разница в продолжительности жизни российских мужчин и женщин, по данным за первое полугодие 2019 года, составляет почти десять лет. Об этом на совещании в Чите заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По результатам первого полугодия 2019 года удалось увеличить продолжительность жизни на 0,8 года. Сейчас она составляет 73,7 года. У женщин — 78,5 лет, у мужчин — 68,6 лет. Разница между мужчинами и женщинами — 9,9 года, — уточнила глава ведомства.

По её словам, в России в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» планируется добиться повышения мотивации людей к здоровому образу жизни, ведь отказ от вредных привычек способствует снижению заболеваемости и смертности.

Как ранее писал News.ru, Всемирная организация здравоохранения назвала страны с самой высокой продолжительностью жизни. Его возглавили Япония, Австралия и Испания. Россия в этом перечне находится на 12-м месте.