Мужчина заразился коронавирусом и «превратился» в Симпсона

https://static.news.ru/photo/b21fb5d8-691c-11eb-acc6-96000091f725_660.jpg Фото: Соцсети

Британец Ленни Джонс заразился коронавирусом и стал жёлтым с головы до пят. Такое произошло из-за редкой мутации патогена в его организме. Как отметили в Национальной службе здравоохранения Британии (NHS), Джонс стал 12-м пациентом во всей стране с подобным проявлением заболевания.

Пожилой мужчина поведал, что обратился за медицинской помощью после того, как начал задыхаться и стал «похож на Барта Симпсона». Специалисты учреждения были вынуждены сделать переливание крови, чтобы спасти столь необычного пациента.

Джонс поведал, что после заражения ему пришлось провести в больнице 11 дней. При этом он являлся единственным в палате, кому не потребовалось дополнительное кислородное обеспечение, чтобы справиться с последствиями гипоксии, возникающей при коронавирусе. Британец добавил, что был поражён эмоциональность медицинского персонала — врачи плакали, когда кто-то из их подопечных умирал.

При этом сам пенсионер всегда старался подбодрить окружающих, несмотря на своё состояние. Мужчина видел, как тяжело приходится не только тем, кто на передовой борьбы с пандемией сражается за жизни, но и тем, кто был вынужден из-за патогена покинуть родных и оказаться на больничной койке.

Медсёстры обычно говорили, когда приходил новый пациент: «Иди и поговори с Ленни», — рассказал Джонс. Его слова приводит Mirror.

Ранее NEWS.ru писал, что существует ряд симптомов заражения коронавирусной инфекцией нового типа, при которых необходимо незамедлительно обращаться к медицинскому специалисту. О них в разговоре с журналистами рассказал главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех.