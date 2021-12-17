Мурашко заявил об отсутствии тяжёлых случаев «омикрон»-штамма в России

В России пока не было тяжёлых случаев заболевания «омикрон»-штаммом коронавируса, заболевшим им россияне переболели или были вакцинированы. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, которого цитирует РИА Новости.

Заболевшие "омикроном" россияне или уже болели ковидом, или были вакцинированы, их иммунитета хватает, - заявил министр.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов предположил, что из-за формирования коллективного иммунитета к COVID-19 «омикрон» может перейти к животным и превратиться в очередную природно-очаговую инфекцию. По его мнению, новый штамм нацелен на максимальное накопление на планете, поэтому он будет искать организм, который не будет его убивать и сможет сосуществовать с ним. Подобное произошло с вирусом Эбола, который живёт в консенсусе с летучими мышами.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что «омикрон» скоро станет преобладать в США: каждые три дня число заражённых «омикрон»-штаммом удваивается, и даже при условии, что инфекцией будет поражена лишь пара процентов граждан, это сделает вирус преобладающим в стране, По его словам, подобное наблюдалось уже в ЮАР и Великобритании.