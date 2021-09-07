Мурашко заявил о новых категориях граждан в группе риска по COVID

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о новых категориях граждан, которые стали часто оказываться в группе риска по COVID-19. В частности, глава Минздрава заявил, что к таковым, помимо пожилых людей, стали относить молодёжь и беременных женщин. Его слова приводит РИА Новости.

Если раньше мы говорили, что коронавирусная инфекция наиболее опасна для людей старшего возраста... То сегодня в связи с новым течением заболевания мы видим, что и молодёжь попадает под большие риски, и беременные женщины, — сказал Мурашко в беседе с журналистами.

Министр отметил: сейчас важно пользоваться возможностью привиться. Это необходимо, чтобы защитить своё здоровье, заключил он.

Ранее сообщалось, что люди с хроническими заболеваниями входят в группу с высоким риском смерти от коронавируса. Это люди с тяжёлыми формами диабета, инсультом в анамнезе, заболеваниями сердца и тяжёлыми формами гипертонии.

7 сентября в России выявили минимум заражённых COVID-19 за 2,5 месяца. С начала пандемии было зафиксировано более 7 млн случаев. Из больниц по выздоровлении выписаны свыше 6,3 млн россиян, жертвами инфекции стали 188 785 человек.