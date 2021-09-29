Мурашко заявил о низком уровне вакцинации среди беременных

В России сохраняется низкий показатель привившихся от коронавируса беременных женщин. Специалисты прорабатывают вопрос начала вакцинации в этой категории. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на XXII Всероссийском научно-образовательном форуме «Мать и дитя — 2021».

Ещё раз хотел бы подчеркнуть низкий охват вакцинацией беременных. Мы всегда работали на профилактику, мы всегда с вами работали на предупреждение тех или иных критических состояний, — цитирует Мурашко ТАСС .

В ответ на вопрос о предварительной дате старта вакцинации от коронавируса среди беременных министр сообщил, что этой темой занимаются эксперты.

По состоянию на 28 сентября в России был зафиксирован очередной рекорд суточной смертности от COVID-19. Число летальных исходов возросло до 852 за день. 29 сентября рекорд был обновлён — за сутки в стране от коронавируса скончались 857 человек.