Мурашко заявил, что готовность реанимаций в Новый год крайне важна

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в Новый год готовность медицинских учреждений и реанимаций к приёму пациентов крайне важна. В эфире телеканала «Россия 24» он призвал соотечественников не увлекаться алкогольными напитками в праздник и поберечься тем, кто страдает неинфекционными хроническими заболеваниями.

В эти дни мы сталкиваемся с особенностями поведенческими населения — обострение заболеваний органов пищеварения, травмы, последствия злоупотребления алкоголем, инфаркты, инсульты, поэтому готовность реанимационных и медицинских организаций крайне важна, — сказал министр.

Он уточнил, что несмотря на праздник, поддерживать своё здоровье крайне важно. Мурашко также призвал не забывать пить лекарства, назначенные врачом, — это поможет не провести выходные дни в больнице. Дело в том, что во время праздников реанимационные отделения больниц испытывают большую нагрузку, так как именно в эти дни в медицинские организации поступает большее число пациентов с травмами и отравлениями.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал основные симптомы заражения «омикрон»-штаммом коронавируса на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. По его словам, это симптомы, сходные с течением гриппа, среди которых встречается субфебрильная лихорадка и боль в мышцах.