Мурашко заявил, что схема доставки вакцин от COVID-19 в регионы отработана

https://static.news.ru/photo/1de5c1fc-3882-11eb-9f37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Способы транспортировки препарата для вакцинации против коронавирусной инфекции в российские регионы полностью отработаны. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Разработана полностью цепочка поставки вакцины. Составлен логистический паспорт всей страны. Данный паспорт чётко содержит в себе информацию о каждом регионе, каждом месте, где будет проводиться вакцинация, — цитирует Мурашко ТАСС.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V» и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона».

В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что стоимость одной прививки российской вакцины «Спутник V» против коронавируса на международном рынке будет ниже $10. Так как вакцинация проходит в два этапа, то для иммунизации одного человека потребуется не более $20.

Как сообщал NEWS.ru, график поставки препаратов для вакцинации от коронавируса в российские регионы поручил установить Минздраву глава правительства Михаил Мишустин.