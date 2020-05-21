Мурашко: все медработники получили стимулирующие к 15 мая

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что все работавшие с заражёнными коронавирусом медработники получили доплату до 15 мая.
Фактически к 15-му числу все средства были выплачены. Мы создали специальный ресурс для того, чтобы убедиться, что это произошло, — цитирует Мурашко ТАСС.
По словам министра, через сайт «Госусуги» медики могли проверить, положены им выплаты или нет.
Как писал NEWS.ru, к середине мая медработники по всей стране начали массово жаловаться на невыплаты, задержки или частичное перечисление стимулирующих, обещанных президентом Владимиром Путиным за работу с больными COVID-19. Глава государства 18 мая назвал ситуацию недопустимой и потребовал в течение суток перечислить средства в регионы.
Премьер-министре Михаил Мишустин 21 мая заявил, что деньги перечислены всем.
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