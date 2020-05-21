Мурашко: все медработники получили стимулирующие к 15 мая

https://static.news.ru/photo/93dcf534-9b92-11ea-a741-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: rosminzdrav.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что все работавшие с заражёнными коронавирусом медработники получили доплату до 15 мая.

Фактически к 15-му числу все средства были выплачены. Мы создали специальный ресурс для того, чтобы убедиться, что это произошло, — цитирует Мурашко ТАСС.

По словам министра, через сайт «Госусуги» медики могли проверить, положены им выплаты или нет.

Как писал NEWS.ru, к середине мая медработники по всей стране начали массово жаловаться на невыплаты, задержки или частичное перечисление стимулирующих, обещанных президентом Владимиром Путиным за работу с больными COVID-19. Глава государства 18 мая назвал ситуацию недопустимой и потребовал в течение суток перечислить средства в регионы.

Премьер-министре Михаил Мишустин 21 мая заявил, что деньги перечислены всем.