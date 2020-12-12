Мурашко: врачи наблюдают хронических больных после лечения от COVID

https://static.news.ru/photo/45d5d958-3d47-11eb-aff2-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями, перенёсшие коронавирус, нуждаются в дополнительном наблюдении со стороны врачей, а в некоторых случаях — в корректировке терапии. Об этом он рассказал в интервью для документального фильма на телеканале «Россия 1».
В целом пациенты, имеющие хронические неинфекционные заболевания, особенно получающие длительную лекарственную терапию, требуют наблюдения медицинского персонала и той поддерживающей терапии, которую они получали. Возможно, в ряде ситуаций требуется корректировка, — приводит слова министра ТАСС.
Он добавил, что именно коррекция свойств крови является важным этапом в поддерживающей терапии для пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
За последние сутки в России выявили 28 080 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии коронавирусом в стране заболели 2 653 928 человек, из которых 2 106 235 уже вылечились. За последние сутки в России выздоровели 20 277 пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Жертвами пандемии с начала года стал 46 941 россиянин, это число за сутки выросло на 488 человек.
Ранее, как писал NEWS.ru, Мурашко сообщил, что организму необходимо время для формирования иммунитета, поэтому возможно заболевание человеком коронавирусом после вакцинации.
По словам министра, иммунитет от коронавируса формируется в течение 42 дней. За эти 42 дня проводятся две инъекции вакцины. Одна — в первые сутки, вторая аппликация — через 21 день. И после второй аппликации ещё 21 день требуется организму для того, чтобы сформировать иммунитет.