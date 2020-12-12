Мурашко: врачи наблюдают хронических больных после лечения от COVID

https://static.news.ru/photo/45d5d958-3d47-11eb-aff2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями, перенёсшие коронавирус, нуждаются в дополнительном наблюдении со стороны врачей, а в некоторых случаях — в корректировке терапии. Об этом он рассказал в интервью для документального фильма на телеканале «Россия 1».

В целом пациенты, имеющие хронические неинфекционные заболевания, особенно получающие длительную лекарственную терапию, требуют наблюдения медицинского персонала и той поддерживающей терапии, которую они получали. Возможно, в ряде ситуаций требуется корректировка, — приводит слова министра ТАСС.

Он добавил, что именно коррекция свойств крови является важным этапом в поддерживающей терапии для пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции.

За последние сутки в России выявили 28 080 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии коронавирусом в стране заболели 2 653 928 человек, из которых 2 106 235 уже вылечились. За последние сутки в России выздоровели 20 277 пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Жертвами пандемии с начала года стал 46 941 россиянин, это число за сутки выросло на 488 человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мурашко сообщил , что организму необходимо время для формирования иммунитета, поэтому возможно заболевание человеком коронавирусом после вакцинации.

По словам министра, иммунитет от коронавируса формируется в течение 42 дней. За эти 42 дня проводятся две инъекции вакцины. Одна — в первые сутки, вторая аппликация — через 21 день. И после второй аппликации ещё 21 день требуется организму для того, чтобы сформировать иммунитет.