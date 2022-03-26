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Мурашко: в РФ не предвидится нехватки лекарств для льготников в регионах

15:57, 26 марта 2022
Мурашко: в РФ не предвидится нехватки лекарств для льготников в регионах
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В регионах РФ количество лекарств для льготных категорий граждан на данный момент превышает потребность на пять с половиной месяцев, об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», часть которого была опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Министр также отметил, что российские власти планируют дополнительно закупиться лекарствами.

Для льготных категорий граждан у нас в регионах запас составляет больше пяти с половиной месяцев, и мы авансируем в том числе закупку, — сказал он.

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