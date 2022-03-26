Мурашко: в РФ не предвидится нехватки лекарств для льготников в регионах

Паниковать раньше времени из-за появления нового штамма коронавируса «стелс-омикрон» не стоит, заявил доктор медицинских наук Владислав Шафалинов «Царьграду». Его высокая заразность не говорит о высокой опасности. К тому же нужно сначала тщательно разобраться, чтобы не ошибиться, как это вышло с «дельтакроном», считает он.

А о «дельтакроне» я слышал несколько месяцев назад. Потом дезавуировали эту новость и сказали, что такой мутации на самом деле нет: просто один учёный принял «омикрон» за другой штамм. Надо...