Мурашко: в РФ не предвидится нехватки лекарств для льготников в регионах

В регионах РФ количество лекарств для льготных категорий граждан на данный момент превышает потребность на пять с половиной месяцев, об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», часть которого была опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Министр также отметил, что российские власти планируют дополнительно закупиться лекарствами.
Для льготных категорий граждан у нас в регионах запас составляет больше пяти с половиной месяцев, и мы авансируем в том числе закупку, — сказал он.