Мурашко: в РФ хватает мощностей для производства тестов на COVID

В России достаточно производств для создания необходимого количества тест-систем на коронавирус, считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Производственные мощности, в том числе для необходимого количества тестов, в Российской Федерации существуют, —
приводитслова Мурашко РИА Новости.
Он отметил, что первые тесты на коронавирус в стране появились в первые недели распространения инфекции, и на сегодняшний день в РФ более 90 производителей занимаются их созданием.
Ранее NEWS.ru писал, в Минздраве предложили ограничить перемещение жителей РФ между субъектами и даже в самих регионах, чтобы сдержать распространение пандемии.
Тем временем в России за сутки зафиксировали 28 142 новых случая заражения COVID-19, вылечились 18 850 пациентов.