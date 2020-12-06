Мурашко: в РФ хватает мощностей для производства тестов на COVID

https://static.news.ru/photo/15b1ef04-3866-11eb-ba65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В России достаточно производств для создания необходимого количества тест-систем на коронавирус, считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Производственные мощности, в том числе для необходимого количества тестов, в Российской Федерации существуют, — приводит слова Мурашко РИА Новости.

Он отметил, что первые тесты на коронавирус в стране появились в первые недели распространения инфекции, и на сегодняшний день в РФ более 90 производителей занимаются их созданием.

Ранее NEWS.ru писал, в Минздраве предложили ограничить перемещение жителей РФ между субъектами и даже в самих регионах, чтобы сдержать распространение пандемии.

Тем временем в России за сутки зафиксировали 28 142 новых случая заражения COVID-19, вылечились 18 850 пациентов.