Мурашко: технологии по лечению «омикрон»-штамма коронавируса отработаны

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что российские специалисты отработали технологии по лечению нового «омикрон»-штамма коронавируса. Он отметил, что эксперты недавно вернулись из ЮАР, где мутация получила наиболее широкое распространение. Отечественные специалисты полностью изучили течение заболевания, а также провели необходимые лабораторные исследования. Полученные данные помогут медикам наиболее эффективно лечить пациентов, заражённых новым штаммом, передаёт РИА Новости.

Наша группа специалистов вернулась из ЮАР, полностью отработав совместно с Роспотребнадзором, специалистами федеральных учреждений вопросы оказания медицинской помощи с новым штаммом коронавируса, — сказал министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что уровень нейтрализации вакциной «Спутник V» нового штамма коронавируса «омикрон» очень высок. Глава государства пояснил, что беседовал на эту тему с руководителем центра имени Гамалеи Александром Гинцбургом. Тот заверил, что «Спутник V» точно нейтрализует новую разновидность инфекции.

Ранее учёный из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения Алекс Сигал заявил, что специалисты в ЮАР пришли к выводу в ходе исследования, что в организме заражённых «омикроном» вырабатываются антитела, способные нейтрализовать вариант «дельта». Также это может снизить способность «дельта»-штамма инфицировать повторно.