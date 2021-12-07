Мурашко сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в РФ на 11%
Сергей Князев
Сергей Князев
16:01, 07 декабря 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась на 11%, эта тенденция наблюдается уже вторую неделю. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с распространением инфекции сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Его слова приводит Telegram-канал правительства РФ.
Койки, которые освобождаются, возвращаются к плановому оказанию медицинской помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями, — сказал Мурашко.
По словам министра, по стране доля свободного коечного фонда составляет 25%. При этом 85% переболевших коронавирусом сталкиваются с осложнениями и обострениями старых болезней, потому министр призвал граждан пройти углублённую диспансеризацию.
По данным главы Минздрава РФ, в стране вакцинировано 62% взрослого населения, это 65 млн человек.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что новый «омикрон»-штамм COVID-19 может быть завезён в Россию из 50 стран.