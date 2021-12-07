Мурашко сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в РФ на 11%

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Заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась на 11%, эта тенденция наблюдается уже вторую неделю. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с распространением инфекции сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Его слова приводит Telegram-канал правительства РФ.

Койки, которые освобождаются, возвращаются к плановому оказанию медицинской помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями, — сказал Мурашко.

По словам министра, по стране доля свободного коечного фонда составляет 25%. При этом 85% переболевших коронавирусом сталкиваются с осложнениями и обострениями старых болезней, потому министр призвал граждан пройти углублённую диспансеризацию.

По данным главы Минздрава РФ, в стране вакцинировано 62% взрослого населения, это 65 млн человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что новый «омикрон»-штамм COVID-19 может быть завезён в Россию из 50 стран.