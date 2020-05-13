Мурашко: ряд препаратов от COVID-19 скоро введут в клиническую практику

В ближайшие недели в России введут в клиническую практику ещё ряд препаратов против коронавируса. Некоторые из них заменяют иностранные лекарства, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Они реально меняют картину заболевания, и одни из них заменяют иностранные препараты. Один из препаратов обладает в том числе противовирусной активностью, — сказал министр.
Он также назвал неплохими результаты исследований таких препаратов.
Как ранее писал NEWS.ru, в компании «Биокад» сообщили, что в 11 медицинских центрах планируется провести клинические испытания препарата «Левилимаб», который должен помочь в лечении новой коронавирусной инфекции.
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