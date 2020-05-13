Мурашко: ряд препаратов от COVID-19 скоро введут в клиническую практику

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В Роспотребнадзоре заявили, что судить о дальнейшей динамике заболеваемости COVID-19 в России пока рано. Ведомство также констатировало, что показатели новых заражений коронавирусной инфекцией остаются на высоком уровне.

Мы отмечаем в целом стабильно высокие цифры новых выявленных случаев коронавирусной инфекции. Пока прошло мало дней с минимальными изменениями этих значений, и судить о дальнейшей динамике заболеваемости рано, — приводит...