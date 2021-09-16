Мурашко рассказал, сколько алкоголя выпивают россияне

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России снизились объёмы потребления алкогольных напитков. В период с 2008 по 2020 год показатель упал с 15,7 до 9,1 литра этилового спирта на душу населения. Об этом сообщает MK.RU.
Руководитель ведомства
Российская Федерация твёрдо привержена видению безопасного Европейского региона ВОЗ, свободного от вреда, причиняемого алкоголем, — подчеркнул министр.
Ранее нарколог Олег Гончаров рассказал, как бороться с алкоголизмом. Врач считает, что выпивка — это лёгкий способ отвлечься от проблем, а учитывая общероссийскую ситуацию с запущенностью культурной инфраструктуры, люди ищут способ чем-то себя занять и «скрасить неприглядный облик своего быта». Чтобы выйти из этого порочного круга, специалист посоветовал заниматься в свободное время полезной деятельностью.