16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Мурашко рассказал, сколько алкоголя выпивают россияне

18:34, 16 сентября 2021
Мурашко рассказал, сколько алкоголя выпивают россияне Фото: pixabay.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России снизились объёмы потребления алкогольных напитков. В период с 2008 по 2020 год показатель упал с 15,7 до 9,1 литра этилового спирта на душу населения. Об этом сообщает MK.RU.

Руководитель ведомства отметил сопутствующее снижение смертности от алкогольного отравления на 60%. Мурашко выразил приверженность России к борьбе с зависимостью от алкоголя.

Российская Федерация твёрдо привержена видению безопасного Европейского региона ВОЗ, свободного от вреда, причиняемого алкоголем, — подчеркнул министр.

Ранее нарколог Олег Гончаров рассказал, как бороться с алкоголизмом. Врач считает, что выпивка — это лёгкий способ отвлечься от проблем, а учитывая общероссийскую ситуацию с запущенностью культурной инфраструктуры, люди ищут способ чем-то себя занять и «скрасить неприглядный облик своего быта». Чтобы выйти из этого порочного круга, специалист посоветовал заниматься в свободное время полезной деятельностью.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео