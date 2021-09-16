Мурашко рассказал, сколько алкоголя выпивают россияне

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Специалисты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США не уверены в необходимости проведения ревакцинации в стране. Об этом свидетельствует отчёт, опубликованный на сайте управления.

В документе отмечается, что некоторые исследования не подтверждают ослабевание эффекта вакцины от коронавируса с течением времени. В управлении пояснили, что, согласно имеющимся данным, разрешённые к применению в США вакцины по-прежнему...