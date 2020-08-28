Мурашко: россияне «немножко» пренебрегают правилами профилактики COVID-19

https://static.news.ru/photo/b768ecfa-eb6b-11ea-bdd1-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: minzdravru/vk.com

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко считает, что граждане РФ «немножко» пренебрегают правилами безопасности и профилактики COVID-19.

В случае заболевания своевременного обращения за медицинской помощью и изоляции для того, чтобы профилактировать заражение других пациентов. К сожалению, мы видим, что сегодня население немножко пренебрегает этими правилами, — констатировал министр в разговоре с журналистами.

Он также заявил о необходимости напомнить детям в преддверии 1 сентября правила гигиены рук и соблюдения социальной дистанции.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что торжественные школьные линейки 1 сентября пройдут в 75 российских регионах, ещё в 10 от проведения данного мероприятия отказались. Он также отметил, что все школы страны готовы к очному обучению. При этом подчеркнул, что учебные заведения должны соблюдать требования Роспотребнадзора. В этом ведомстве уже заявили, что школы будут работать в несколько закрытом режиме. Родителей учащихся будут пускать туда только в случае необходимости, а собрания перейдут в онлайн-формат.

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 4993 жителей 83 российских регионов. В 27% случаев (1360 человек) заболевание протекало без клинических проявлений. За весь период в России от коронавируса скончались 17 176 человек (+83 за сутки), выздоровели от инфекции 809 387 человек (+2405 за сутки), писал NEWS.ru.