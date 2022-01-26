Мурашко рассказал об особенностях заражения «омикрон»-штаммом среди детей

Экспертные данные свидетельствуют о том, что дети заражаются штаммом коронавируса «омикрон» в два с половиной раза чаще, чем другими вариантами вируса, сообщил на XVIII Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребёнка министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, которые приводит ТАСС, педиатрическая служба нуждается в адаптации к новым условиям.

Сегодня оперативно разработаны и регулярно актуализируются подходы к ведению детей, как имеющих хроническую патологию, так и заболевших COVID-19. Организована работа детского федерального дистанционного реанимационно-консультативного центра, — сообщил он.

Ранее сообщалось, что в Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз. Примерно половину госпитализируемых детей составляют переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям. Для снижения риска инфицирования власти закрыли плановую госпитализацию в детские больницы сроком на три недели.

До этого замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что доля детей среди заразившихся COVID-19 после появления штамма «омикрон» возросла с 10–11% до 15%. Это свидетельствует о том, что новый штамм оказался более заразным для всех возрастных категорий.