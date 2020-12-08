Мурашко рассказал о тесте для оценки клеточного иммунитета

https://static.news.ru/photo/909206f6-395a-11eb-b026-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Сейчас в России зарегистрированы более 90 тестов на коронавирус, разработанных отечественными учёными. Среди них есть и тест-системы для оценки клеточного иммунитета. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он объяснил, что есть два типа иммунитета. В клеточном типе иммунного ответа участвуют не антитела, а клеточные элементы. В их число входят макрофаги, натуральные киллеры, Т-лимфоциты и другие. В борьбе с разными вирусами он играет очень важную роль, передаёт РИА Новости.

Гуморальный тип иммунного ответа защищает организм через антитела (иммуноглобулины) в крови и других жидкостях. По словам Мурашко, в России уже разработаны тесты на различные антитела.

За прошедшие 24 часа в РФ подтвердились 26 097 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Всего с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 2 515 009 человек. Ко вторнику показатели прироста снизились до отметки в 1%. Из больниц по выздоровлении за сутки были выписаны 24 938 человек. В общей сложности с болезнью на сегодняшний день справились 1 981 526 россиян. Доля выздоровевших после заражения выросла до 78,8% от общего количества пациентов с COVID-19.

Жертвами коронавируса в течение прошедших суток стали 562 россиянина. Всего жертвами инфекции за период пандемии стали 44 159 граждан. Уровень условной летальности поднялся до отметки в 1,76%.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что повторное заражение коронавирусной инфекцией возможно, но такие случаи на сегодняшний день единичны, сообщал NEWS.ru.