Мурашко заявил об отсутствии идеального препарата от коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко признал в эфире телеканала «Россия 24», что в стране пока нет идеального лекарства от COVID-19, позволяющего спасать пациента на любом этапе. По его словам, нынешние препараты предполагают проведение терапии против коронавируса в течение первых трёх дней, обеспечивая тем самым менее тяжёлое течение болезни.

Начинать терапию нужно в первые три дня. Это идеальный вариант, — сказал глава ведомства.

Ранее в обновлённую версию методических рекомендаций Минздрава РФ по лечению от COVID-19 включили российский инъекционный препарат «Арепливир». Он является первым в России зарегистрированным инъекционным препаратом для лечения коронавируса. Сообщалось, что инъекционный препарат, в отличие от аналогичного в таблетках, лучше проникает в клетки и даёт более длительный эффект. Первая партия уже была отгружена с завода «Биохимик», расположенного в Саранске: сначала это средство поступит на российский рынок, а затем его пустят на экспорт.

Группа компаний «Химрaр» недавно заявила, что российский препарат от коронавируса «Авифaвир» эффективен против штаммов «дельта» и «омикрон». По словам разработчиков, данное средство полностью блокирует вирус в организме человека.