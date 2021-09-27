Мурашко рассказал о риске для жизни у переболевших COVID-19

Высокий риск угрозы жизни и здоровью пациентов после перенесённого коронавируса сохраняется в течение полугода. В связи с этим глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рекомендовал переболевшим COVID-19 пройти после выздоровления углубленную диспансеризацию, приводит РИА Новости слова министра на форуме пациентоориентированных инноваций.

После такого заболевания в течение шести месяцев сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью, — сказал Мурашко.

Министр подчеркнул: для пациентов, которые переболели инфекцией, проводится углублённая диспансеризация, в ходе которой медики могут выявить все возможные риски и профилактировать различные заболевания.

Ранее доктор медицинских наук и главный врач городской поликлиники № 2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева рассказала, зачем нужна диспансеризация после COVID-19. В частности, она позволит заранее выявить возможные осложнения после болезни и вовремя приступить к их лечению. Также обследование помогает составить личный план реабилитации после перенесённого коронавируса.