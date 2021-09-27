Мурашко рассказал о риске для жизни у переболевших COVID-19
Дарья Кучерявых
Дарья Кучерявых
11:08, 28 сентября 2021
Михаил МурашкоФото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Высокий риск угрозы жизни и здоровью пациентов после перенесённого коронавируса сохраняется в течение полугода. В связи с этим глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рекомендовал переболевшим COVID-19 пройти после выздоровления углубленную диспансеризацию, приводит РИА Новости слова министра на форуме пациентоориентированных инноваций.
После такого заболевания в течение шести месяцев сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью, — сказал Мурашко.
Министр подчеркнул: для пациентов, которые переболели инфекцией, проводится углублённая диспансеризация, в ходе которой медики могут выявить все возможные риски и профилактировать различные заболевания.
Ранее доктор медицинских наук и главный врач городской поликлиники № 2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева рассказала, зачем нужна диспансеризация после COVID-19. В частности, она позволит заранее выявить возможные осложнения после болезни и вовремя приступить к их лечению. Также обследование помогает составить личный план реабилитации после перенесённого коронавируса.