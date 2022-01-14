Мурашко рассказал о риске для беременных при «омикроне»

Глава Минздрава Михаил Мурашко порекомендовал сделать прививку от коронавируса беременным женщинам, сообщает РИА Новости. По словам главы ведомства, они подвержены большему риску в случае заражения «омикрон»-штаммом. Он также отметил, что вероятность повторного заболевания COVID-19 при новом штамме выросла в пять раз.

Беременные женщины подвержены большему риску, и мы настоятельно рекомендуем, даже если до беременности не прошли вакцинацию, сегодня методическими рекомендациями предусмотрен режим вакцинации после 22-й недели беременности, — сказал Мурашко.

Министр также отметил, что если раньше риск повторного заболевания коронавирусом составлял менее 1%, то при «омикроне» он возрастает в пять раз.

При этом, по последним данным, среди заболевших коронавирусом 15% составляют дети. Особое беспокойство, по словам Мурашко, вызывает заражение коронавирусом детей до четырёх лет.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, человек, заболевший «омикрон»-штаммом, становится заразным уже в первые сутки, поэтому риск распространения инфекции очень высок. По её словам, инкубационный период этого варианта COVID-19 составляет от двух до пяти дней.