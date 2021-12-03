Мурашко рассказал, кто сможет получить медотвод от ковид-вакцинации

Медотвод от вакцинации от коронавируса могут получить люди с аллергией и острыми инфекционными заболеваниями. Об этом на международном форуме гражданского участия «Мы вместе» заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.

Медотводы против вакцинации будут те, что указаны в инструкции, их немного, — сообщил министр.

Ранее сообщалось, что Минздрав готовит расширенный список медотводов от вакцинации против коронавируса. Он может появиться уже в середине декабря. Какие заболевания войдут в перечень противопоказаний, будет известно позже. На данный момент таковыми считаются гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжёлые аллергические реакции, ОРВИ в момент вакцинации, обострение хронических заболеваний и возраст до 18 лет.

При этом медики сомневаются в необходимости расширять перечень. Так, иммунолог Владимир Болибок заявляет, что причины могут быть не только постоянными, но и временными. И во время ремиссии человек вполне может сделать прививку.

А завотделом эпидемиологии и профилактики Российского онкологического научного центра имени Блохина Давид Заридзе полагает, что противопоказаний для вакцинации нет даже для онкобольных.