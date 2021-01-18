Мурашко рассказал, когда власти отменят масочный режим

https://static.news.ru/photo/636015b6-5998-11eb-aed5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Носить маски будет необходимо до момента формирования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл и обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета, — цитирует министра РИА Новости.

Мурашко пояснил, что вакцинированный или переболевший коронавирусом человек имеет иммунитет от вируса, но при контакте с заболевшим может кратковременно становиться носителем инфекции и заражать окружающих. Именно поэтому необходимо придерживаться масочного режима.

Ранее министр здравоохранения призвал людей старше 55 лет в первую очередь привиться от коронавирусной инфекции. По его словам, у этой группы населения COVID-19 проходит в более тяжёлой форме, существует большой риск осложнений и даже летальный исход.

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски заражения коронавирусной инфекцией будут минимальны, если следователь рекомендациям ведомства. По её словам, для каждой отрасли экономики и для предприятий всех отраслей независимо от форм собственности существуют методические рекомендации. При их неукоснительном соблюдении риски заразиться коронавирусом минимальны.