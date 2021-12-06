Мурашко рассказал, когда начнутся исследования «детской» вакцины от COVID

К испытаниям вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет приступят в начале 2022 года. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, которого цитирует РИА Новости. Вакцинация подростков будет добровольной, её будут делать только с согласия родителей или законных представителей.

Исследования начнутся в начале следующего года, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что специалисты проводят фармакологическую экспертизу препарата против коронавирусной инфекции, предназначенного для детей. Он выразил надежду на скорое и положительное решение о регистрации этого вида вакцины.

Для вакцинации от коронавируса несовершеннолетних детей концентрация «Спутника V» будет снижена в несколько раз. Для подростков дозу препарата уменьшат в пять раз, а для детей младшего возраста — в 10 раз. Что касается вакцинации пациентов в возрасте 12–17 лет, им препарат будут вводить дважды, как и взрослым.

Ранее президент России Владимир Путин предложил обдумать вопрос создания вакцины от коронавируса для детей в возрасте от двух лет, приведя в пример Китай, где такие работы уже ведутся.