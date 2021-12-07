Мурашко рассказал, каких прорывов ждут врачи в 2022 году

Медицинские работники и отрасль здравоохранения в целом ожидают, что в следующем году в обороте появится недорогое лекарство от коронавирусной инфекции. Ещё одним прорывом должно стать проведение коронавирусных тестов в пробирке, сообщил на форуме «Nobel Vision. Open Innovations 2.0» министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.

То есть это противовирусный препарат, специфичный, таргетный. Сегодня эти направления разрабатываются многими странами, есть уже практически и часть решений, поэтому этот препарат, невысокой стоимости, эффективный, наверное то, что ждут больше всего, — уточнил министр.

Ранее заместитель директора НИЦЭМ имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что российское средство от коронавируса на основе моноклональных антител может быть зарегистрировано в течение трёх — пяти месяцев. Он выразил надежду на то, что клинические испытания начнутся уже в январе 2022 года.

Ранее сообщалось, что учёные Пенсильванского университета и нескольких других научных организаций разработали жвачку, нейтрализующую коронавирус в слюне. После её использования уровни вирусной РНК упали до такой степени, что их стало сложно обнаружить. Теперь специалисты намерены получить разрешение на проведение клинических испытаний.