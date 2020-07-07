Мурашко рассказал, какие органы COVID-19 поражает сильнее всего

https://static.news.ru/photo/2de544da-c148-11ea-812d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если коронавирус проходит в тяжёлой форме, то инфекция больше всего сказывается на работе сердца и лёгких. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1» он отметил, что перенёсшие коронавирус в тяжёлой форме нуждаются в реабилитации.

Наиболее уязвимыми органами и системами стали лёгкие. Вторая значимая проблема, которая тоже требует помощи медицинского работника, это поражение сердца, в частности, наблюдаются миокардиты у переболевших людей, — пояснил Мурашко.

Министр также призвал переболевших COVID-19 не приступать к серьёзным нагрузкам сразу после перенесённой болезни из-за истощения, а также из-за того, что функционал и жизненная ёмкость лёгких не до конца восстановились.

В России за минувшие сутки выявлено 6562 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах. 27,6% из заражённых не имели клинических проявлений заболевания.

На данный момент общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 700 792, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции. С начала пандемии 10 667 россиян стали жертвами коронавируса, более 472 510 пациентов смогли полностью выздороветь.

Как писал NEWS.ru, ранее Мурашко заявил, что медики не имеют подтверждения о возможности полного отсутствия реакции иммунной системы человека на коронавирусную инфекцию.