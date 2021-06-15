Мурашко рассказал, как меняется коронавирус

https://static.news.ru/photo/219f1ac6-cde9-11eb-aa0e-96000091f725_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

В начале пандемии в мире распространился всего один штамм COVID-19, однако впоследствии вирус мутировал, что привело к появлению новых его разновидностей, в том числе и «агрессивных». Об этом «Известиям» сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Когда происходило первичное распространение, мы имели дело с одним штаммом, сегодня их больше разновидностей. Встречаются какие-то более агрессивные, какие-то — менее, — цитирует его издание.

Мурашко добавил, что за мутациями кoронавируса ведутся наблюдения во всех странах.

Также министр отметил, что главной задачей россиян сегодня является сделать прививку от COVID-19. Это нужно, чтобы «обеспечить коллективную безопасность, обеспечить безопасность своих близких и родственников».

Ранее Мурашко заявил, что ни одна вакцина против коронавируса не даёт 100-процентной защиты, но риск заболеть смертоносной инфекцией после вакцинации составляет менее 1%.

Он добавил, что россиянину после вакцинации, скорее всего, не потребуется госпитализация, так как инфекция переносится в лёгкой форме. Министр подчеркнул, что риски маленькие у россиян, которые вакцинировались.