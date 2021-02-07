Мурашко рассказал, что в России снизилась смертность от рака

https://static.news.ru/photo/3365389c-695f-11eb-8ba1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смертность от онкологических заболеваний снизилась в России. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Высокая нагрузка на систему здравоохранения в 2020 году не помешала оказывать своевременную помощь раковым больным, онкологическая служба выполняла свою задачу в полном объёме.

И это не только ни одна не закрытая койка в стране, это и результат работы каждого из вас, того, что в 2020 году, по предварительным итогам, смертность от злокачественных заболеваний снизилась в стране. И это самая дорогая и золотая победа, которую вы могли сделать, — заявил Мурашко на церемонии премии «Будем жить!», которая вручается за мужество и вклад в борьбу против рака.

Министр подчеркнул, что в 2020 году система здравоохранения получила дополнительное оборудование и новые лекарственные препараты для борьбы с раком. Он пояснил, что в прошлом году была создана вертикально интегрированная система. Она позволяет отслеживать лечение больного на всех этапах лечения. Её внедрение проходит в пилотном режиме.

Я надеюсь, что в 2021 году она станет масштабной, массовой в стране, — добавил министр.

Ранее доктор Любовь Дроздова назвала одними из главных симптомов начинающейся онкологии постоянную усталость, потерю веса и снижение аппетита. По её словам, стоит насторожиться, если у человека не проходит усталость или слабость после отдыха.

Как писал NEWS.ru, онколог Михаил Мяснянкин призвал людей отказаться от курения, употребления алкоголя и малоподвижного образа жизни. Это главные факторы риска возникновения рака. Медик подчеркнул важность регулярных профилактических осмотров, чтобы выявить так называемый предрак.

Женщинам врач рекомендует ежегодно посещать гинеколога с исследованием на онкоцитологию, а с 39 лет — раз в два года поход к маммологу, а мужчинам следует незамедлительно обращаться к урологу при недомоганиях в области малого таза.