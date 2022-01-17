Мурашко заявил о безопасности вакцинации граждан репродуктивного возраста

Вакцинация против коронавирусной инфекции не несёт негативных последствий для репродуктивной функции мужчин и женщин, в отличие от самого коронавируса. Об этом на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, которого цитирует ТАСС. По его словам, необходимо приложить все усилия для своевременной вакцинации граждан репродуктивного возраста и уделить особое внимание беременным.

На сегодняшний день вакцинация — это единственный путь по предотвращению негативных, в том числе отдалённых последствий COVID-19. Полученные данные сегодня говорят об отсутствии отрицательного влияния вакцины от ковида на репродуктивную функцию мужчин и женщин, — заявил он.

Ранее главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян заявила, что осложнения при вакцинации от коронавируса беременных женщин в России до настоящего времени не фиксировались, а сама вакцинация не влияет на репродуктивную функцию. Адамян уточнила, что примерно 150 тысяч женщин в мире сделали прививку от коронавируса, не зная, что они беременны. У всех женщин роды проходили без осложнений.

В России сохраняется низкий показатель привившихся от коронавируса беременных женщин. Специалисты прорабатывают вопрос начала вакцинации в этой категории. Об этом заявил Мурашко.