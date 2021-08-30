Мурашко предупредил о высоком риске смерти после перенесённого COVID

Риск смерти остаётся высоким в течение шести месяцев после перенесённого коронавируса, предупредил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом он сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Кроме того, у человека возможно появление различных осложнений, связанных с образованием тромбов, а также поражением нервной и сердечно-сосудистой систем. Мурашко подчеркнул, что именно тем, кто уже перенёс COVID-19, в первую очередь следует пройти углублённую диспансеризацию.

Министр отметил: в настоящий момент уже сформированы списки людей, которым будет предложено пройти такую диспансеризацию. Страховые компании и медицинские организации уже начали их приглашать.

Ранее Мурашко предложил систематизировать информацию о прохождении вакцинации россиян в рамках одного ресурса. Глава Минздрава РФ напомнил: в личном кабинете на сайте госуслуг граждане могут записываться к врачу и получать QR-коды после вакцинации.

С начала пандемии в России заразились 6 918 965 граждан. Из них умерли 183 224 человека и свыше 6,1 млн выздоровели.