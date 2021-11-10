Мурашко оценил уровень ковид-вакцинации среди пожилых россиян

Чуть больше половины граждан России пожилого возраста вакцинированы от новой коронавирусной инфекции. Это означает, что риску заболевания подвержен каждый второй человек старшего возраста, заявил на IV Всероссийском форуме «Россия — территория заботы» министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.
Министр
На данный момент чуть больше половины людей старшего возраста прошли вакцинацию, это означает, что всё ещё каждый второй пожилой гражданин нашей страны рискует своей жизнью, — сказал он.
Ранее сообщалось, что Пензенская область может стать вторым российским регионом, где введут обязательную вакцинацию жителей старше 60 лет. В поддержку данной инициативы выступают местные власти. До этого обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями ввели в Санкт-Петербурге. Отмечается, что пожилые петербуржцы должны сделать первый укол до 15 декабря, а второй — до 15 января 2022 года.