Мурашко оценил уровень ковид-вакцинации среди пожилых россиян

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При полном отказе от хлеба и мучных изделий в организме человека произойдут значительные изменения. Об этом рассказала в интервью РИА Новости диетолог и эндокринолог Алёна Барредо.

По словам диетолога, хлеб является быстрым углеводом, негативно влияющим на углеводный обмен и вызывающим инсулинорезистентность. При отказе от хлеба у человека уменьшится инсулин, глюкоза и нормализуется углеводный и липидный обмен....