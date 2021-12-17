Мурашко оценил степень завершённости четвёртой волны коронавируса в стране

В России пока не было тяжёлых случаев заболевания «омикрон»-штаммом коронавируса, заболевшим им россияне переболели или были вакцинированы. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, которого цитирует РИА Новости.

Заболевшие "омикроном" россияне или уже болели ковидом, или были вакцинированы, их иммунитета хватает, - заявил министр. Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов предположил, что из-за формирования коллективного...