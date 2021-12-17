Мурашко оценил степень завершённости четвёртой волны коронавируса в стране
Мурашко: Россия ещё не вышла из четвёртой волны коронавируса
Сергей Князев
Сергей Князев
14:27, 17 декабря 2021
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Россия ещё полностью не вышла из четвёртой волны коронавируса, в стране по-прежнему наблюдается большое количество госпитализированных. В этой обстановке важное значение приобретают вакцинация и ревакцинация, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, отвечая на вопрос о четвёртой волне заболеваемости. Его слова приводит РИА Новости.
Ещё полностью из неё не вышли. Ещё большое количество госпитализаций, — сказал Мурашко.