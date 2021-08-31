Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах — лидерах по вакцинации

Темпы вакцинации от коронавируса в России набирают обороты. В регионах — лидерах по числу вакцинированных речь уже идёт о единичных случаях заболеваемости. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, его слова приводит пресс-служба министерства.

В пресс-службе уточнили , что Мурашко по видеосвязи обсудил противодействие коронавирусу с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом. Российский министр отметил, в частности, что темпы вакцинации в стране набирают обороты и в отдельных регионах, где насчитывается значительное число вакцинированных от коронавируса, случаи заражения единичны.

Сейчас в стране преобладает штамм коронавируса «дельта», и наша передовая вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V». — NEWS.ru) позволяет избежать госпитализации пациента, если он все же заболел этой формой вируса, — рассказал Мурашко.

По его словам, вакцина «Спутник V» эффективно действует против штамма «дельта». При этом масштабы производства препарата возрастают, поскольку поступает «достаточно много» запросов на вакцину от других стран.

Ранее Мурашко предупредил переболевших коронавирусом о «долгом ковиде».