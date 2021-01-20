Мурашко оценил идею дистанционной торговли рецептурными лекарствами

https://static.news.ru/photo/dfd66520-5b03-11eb-8ad3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал «достаточно опасным вариантом» дистанционную торговлю рецептурными препаратами. Об этом он заявил в ходе правительственного часа в Совфеде.

У него спросили о возможном запрете рекламы лекарственных средств.

Рецептурные препараты — конечно же, нет (нельзя рекламировать. — NEWS.ru). Дистанционная торговля по рецептурным препаратам — достаточно опасный вариант развития событий, — заявил Мурашко.

По его словам, власти пошли на дистанционную продажу лекарств, отпускаемых без рецепта, но по рецептурным препаратам такого не будет.

В ноябре 2020 года замглавы Минздрава Павел Пугачёв рассказал, что в России более 240 аптек получили разрешение на дистанционную продажу лекарств. Этого количества достаточно, чтобы рынок начал развиваться в этом направлении. В ряде регионов появятся пилотные проекты по отработке организационных и технических моментов для дистанционной торговли медпрепаратами.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон о дистанционной продаже лекарств. Новые нормы не распространяются на препараты, отпускаемые по рецептам. В условиях ЧС, а также распространения заболевания, опасного для окружающих, правительство может временно разрешить дистанционную торговлю такими лекарствами.

Как писал NEWS.ru, Минздрав оценил цены на лекарства в России. По словам главы министерства Михаила Мурашко, благодаря скоординированным действиям на всех уровнях удалось сдержать рост стоимости препаратов в параметрах 2019 года.