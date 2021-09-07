Мурашко оценил долю привитых от коронавируса среди попадающих в реанимацию

Более 92% госпитализируемых в РФ пациентов с коронавирусом не привиты, тогда как прошедшие вакцинацию люди в основном не попадают в реанимацию. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, слова которого приводит ТАСС.
Мурашко
Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что среди пациентов, не прошедших вакцинацию от COVID-19, смертность в четыре раза выше, чем у привитых. Он также прокомментировал случаи помещения вакцинированных пациентов в реанимацию. По его словам, преобладающая доля привитых попадает туда уже не с третьей или четвертой степенью поражения лёгких, а с инсультами, что объясняется возрастом.