Мурашко оценил долю привитых от коронавируса среди попадающих в реанимацию

Более 92% госпитализируемых в РФ пациентов с коронавирусом не привиты, тогда как прошедшие вакцинацию люди в основном не попадают в реанимацию. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, слова которого приводит ТАСС.

Мурашко уточнил , что среди вакцинированных наблюдается лёгкое течение заболевания. Он также добавил, что в регионах имеется достаточное количество вакцины — по его оценкам, её хватит на один месяц спокойной бесперебойной работы.

Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что среди пациентов, не прошедших вакцинацию от COVID-19, смертность в четыре раза выше, чем у привитых. Он также прокомментировал случаи помещения вакцинированных пациентов в реанимацию. По его словам, преобладающая доля привитых попадает туда уже не с третьей или четвертой степенью поражения лёгких, а с инсультами, что объясняется возрастом.