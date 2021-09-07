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Мурашко оценил долю привитых от коронавируса среди попадающих в реанимацию

16:33, 07 сентября 2021
Мурашко оценил долю привитых от коронавируса среди попадающих в реанимацию
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Более 92% госпитализируемых в РФ пациентов с коронавирусом не привиты, тогда как прошедшие вакцинацию люди в основном не попадают в реанимацию. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, слова которого приводит ТАСС.

Мурашко уточнил, что среди вакцинированных наблюдается лёгкое течение заболевания. Он также добавил, что в регионах имеется достаточное количество вакцины — по его оценкам, её хватит на один месяц спокойной бесперебойной работы.

Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что среди пациентов, не прошедших вакцинацию от COVID-19, смертность в четыре раза выше, чем у привитых. Он также прокомментировал случаи помещения вакцинированных пациентов в реанимацию. По его словам, преобладающая доля привитых попадает туда уже не с третьей или четвертой степенью поражения лёгких, а с инсультами, что объясняется возрастом.

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