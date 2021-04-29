Мурашко объяснил опасность бесконтрольного приёма антибиотиков при COVID

https://static.news.ru/photo/f8f43c86-a92c-11eb-a3c1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нецелевой массовый приём антибиотиков во время COVID-пандемии привёл к опасным последствиям — появилось огромное число микроорганизмов, устойчивых к лекарственным препаратам. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Министр объяснил, что отказаться от препаратов можно только за счёт такой же массовой вакцинации населения и иммунизация россиян в целом от инфекционных болезней.

По его словам, этот и прошлый год здравоохранение во всём мире проверятся на прочность в сфере борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам.

Широкое применение, а подчас и нецелевой приём антибиотиков и противовирусных препаратов во время пандемии оказал своё влияние на ситуацию. Всем нам теперь придётся говорить и об устойчивости к противомикробным препаратам и, возможно, к противовирусным в связи с ускользанием штаммов от некоторых препаратов, — сказал Мурашко.

Министр рассказал, что сегодня медики по всему миру объединяют усилия, направленные на противодействие распространению антимикробной резистентности, пишет РИА Новости.

27 апреля глава Минздрава сообщил, что свыше 80 тысяч россиян, заразившихся коронавирусом, находятся в настоящее время в стационарах. Ещё более 300 тысяч человек с COVID-19 или подозрением на наличие инфекции находятся наблюдением медиков, писал NEWS.ru.