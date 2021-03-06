Мурашко обсудил с главой ВОЗ заявку на одобрение «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/769fa4e6-7e98-11eb-b074-96000091f725_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава Минздрава Михаил Мурашко обсудил по видеосвязи с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом ход рассмотрения заявки на одобрение «Спутника V» для применения при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Как отметили в пресс-службе, в ходе беседы были затронуты темы противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, включая вакцинацию населения, укрепление здоровья населения и повышение доступности медицинской помощи.

Стороны также обсудили ход рассмотрения международной организацией заявки на включение российской вакцины «Спутник V» в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, — говорится в сообщении.

Ранее Гебрейесус заявил, что мир приближается к моральной катастрофе, так как план по обеспечению жителей разных стран вакциной от COVID-19 на равных условиях находится под угрозой срыва. Он привёл статистику, в соответствии с которой жители 49 обеспеченных стран получили 39 млн доз вакцины от коронавируса, при этом в одном из беднейших государств сделали всего 25 прививок.

Как писал NEWS.ru, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совбеза организации заявил, что распространение вакцин от коронавирусной инфекции происходит неравномерно и несправедливо, что может значительно затруднить борьбу с заболеванием. Он подчеркнул, что 75% всех прививок были сделаны лишь в 10 странах, при этом жители 130 стран до сих пор не получили ни одной вакцины.