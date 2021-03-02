Мурашко обозначил срок появления коллективного COVID-иммунитета у россиян

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян появится уже в первые шесть месяцев 2021 года.
Максимум «захватит» июль,
По планам поставок и по планам вакцинации мы планируем, что завершение произойдёт в первом полугодии, — сказал Мурашко.
Сейчас российские фармкомпании активно наращивают мощности производства вакцин, добавил он. Всего в стране официально зарегистрировано три препарата: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и классическая «КовиВак» центра Чумакова. Все они созданы на разных технологических платформах.
Министр призвал россиян носить маски и использовать иные средства индивидуальной защиты до окончательного формирования популяционного иммунитета. По его словам, это поможет избежать третьей волны пандемии.
Как писал NEWS.ru, с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 4 268 215 человек, выздороветь смогли 3 838 040 местных жителей, жертвами инфекции стали 86 896 россиян.