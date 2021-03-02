Мурашко обозначил срок появления коллективного COVID-иммунитета у россиян

https://static.news.ru/photo/7b454f66-7be9-11eb-963a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян появится уже в первые шесть месяцев 2021 года.

Максимум «захватит» июль, цитирует главу Минздрава РИА Новости.

По планам поставок и по планам вакцинации мы планируем, что завершение произойдёт в первом полугодии, — сказал Мурашко.

Сейчас российские фармкомпании активно наращивают мощности производства вакцин, добавил он. Всего в стране официально зарегистрировано три препарата: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и классическая «КовиВак» центра Чумакова. Все они созданы на разных технологических платформах.

Министр призвал россиян носить маски и использовать иные средства индивидуальной защиты до окончательного формирования популяционного иммунитета. По его словам, это поможет избежать третьей волны пандемии.

Как писал NEWS.ru, с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 4 268 215 человек, выздороветь смогли 3 838 040 местных жителей, жертвами инфекции стали 86 896 россиян.