Мурашко: новую вспышку COVID-19 в РФ может вызвать повторный завоз инфекции

https://static.news.ru/photo/89bd79cc-ac11-11ea-b1d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вторая волна коронавируса возможна, если на российскую территорию снова завезут инфекцию. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

В интервью Наиле Аскер-заде, показанном в программе «Вести» на телеканале «Россия-1» он отметил, что повторные заносы вируса возможны.

Сегодня уже есть статистические данные о том, что да, бывают повторные заносы вируса. Это те населенные пункты и государства, где ситуацию удалось стабилизировать, — отметил Мурашко.

Министр также напомнил о том, что «существуют и природно-климатические факторы».

В мире COVID-19 заразились более 7,5 млн пациентов, 420,9 тысячи человек скончались. В России к этому дню выявлено 502 436 случаев коронавирусной инфекции, 6532 человека не смогли справиться с опасным заболеванием. В Москве за прошедшие сутки тесты на COVID-19 дали положительный результат у 1436 жителей. Умерли за этот период 53 пациента. Всего с начала пандемии в столице коронавирусом заразился 201 221 человек. Больше половины из них удалось победить болезнь. Для 3,1 тысячи коронавирусная инфекция закончилась летальным исходом.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минздрава оценил ситуацию с COVID-19 в регионах.