Мурашко: нерабочие дни помогли переломить ситуацию с COVID-19

Нерабочая неделя, объявленная в России с 30 октября по 7 ноября, позволила изменить ситуацию с распространением коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19, передаёт пресс-служба кабмина. Он отметил, что во время выходных дней в стране привились 3,7 млн человек, в регионах QR-коды доказали эффективность в борьбе с инфекцией.

На минувшей неделе мы впервые за два месяца отмечаем, что замедлился рост пациентов, находящихся под наблюдением медицинских работников, но тем не менее это число достаточно высокое — 1 млн 360 тысяч человек. <...> Несомненно, это снижение обусловлено введённым президентом режимом нерабочих дней, региональными мерами. Эти меры позволили переломить ситуацию, — сказал Мурашко.

Министр отметил, что первый компонент вакцины от коронавируса получили 62 млн человек, всего за нерабочие дни привились 3,7 млн. Таким образом, по его словам, удельный вес вакцинации достиг 400 человек на 100 тысяч населения.

Он добавил, что самые высокие темпы вакцинации зафиксированы в Калмыкии, Тюменской области, Пензенской, Липецкой областях, Чукотском автономном округе, Кировской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Приморском крае. Серьёзных сбоев в этом процессе в выходную неделю зафиксировано не было.

Ранее об улучшении ситуации с распространением коронавируса заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его данным, за неделю в столице на 15% снизилась заболеваемость и на 4% — количество госпитализаций.