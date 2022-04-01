Мурашко назвал сроки регистрации назальной вакцины от коронавируса

Регистрация назальной вакцины против коронавирусной инфекции ожидается в ближайшие дни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, которые приводит РИА Новости, безопасность и эффективность вакцины подтверждена, после регистрации она будет добавлена в методические рекомендации по вакцинации.

Я думаю, что [регистрация произойдёт] в ближайшие дни, — сказал Мурашко.

Проводить клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021) Минздрав РФ разрешил центру имени Гамалеи в середине октября 2021 года. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что по результатам испытаний побочных эффектов у назальной вакцины не зафиксировано.

Также он рассказал, что назальная вакцина против коронавирусной инфекции будет использоваться пока как бустер после вакцинации «Спутником V». Он добавил, что после исследования станет ясно заменит ли инъекционная вакцина интраназальную. По его словам, первые экспериментальные данные показали, что назальная вакцина даёт высокий титр антител. Также стало известно, что назальной вакциной от коронавируса нужно будет прививаться раз в полгода.